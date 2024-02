Pavia, anziano trovato morto in casa: si indaga per omicidio, sentita la badante

Pavia, anziano trovato morto in casa: si indaga per omicidio, sentita la badante

Pavia: si indaga per omicidio dopo la morte di un anziano in provincia di Pavia

Un drammatico episodio ha scosso la tranquilla comunità di Colli Verdi, nella provincia di Pavia, dove un anziano di 89 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione.

Una scoperta scioccante

L’uomo giaceva in un lago di sangue ai piedi del letto. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri, avviando un’indagine per omicidio che ha portato alla convocazione della badante dell’uomo, una donna italiana di 40 anni, per essere interrogata dagli investigatori. I parenti, preoccupati per la sua mancanza di risposta alle chiamate e alle visite, hanno deciso di recarsi presso l’abitazione per verificare le sue condizioni. Ciò che hanno trovato al loro arrivo ha superato ogni peggiore aspettativa: il corpo dell’uomo riverso in una pozza di sangue, senza vita. Le autorità competenti hanno avviato un’indagine per chiarire le circostanze della morte e individuare eventuali responsabilità.

Un’indagine in corso

i carabinieri hanno rapidamente iniziato a raccogliere prove e testimonianze per dare avvio alle indagini. Uno dei punti focali di questa fase investigativa è stata la convocazione della badante dell’anziano, l’unica persona presente in casa al momento del tragico evento. La donna è stata condotta in caserma a Voghera per essere interrogata, al fine di chiarire la sua posizione e acquisire informazioni utili per far luce sull’accaduto.

L’attesa per l’autopsia

In attesa dell’esito dell’autopsia, si spera di poter fare chiarezza sulle cause della morte e sull’ora presunta del decesso. Nel frattempo, emergono sempre più dettagli sulla vita solitaria dell’uomo, che affidava la propria assistenza alla badante ora al centro delle indagini.