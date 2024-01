A Cairate (Varese) è stato trovato morto nella sua casa un ragazzo di 26 anni. Gli inquirenti vagliano l’ipotesi dell’omicidio: il ragazzo, infatti è stato ritrovato con diverse coltellate sul corpo.

Morto ragazzo di 26 anni a Varese

Nella notte di sabato 27 gennaio un ragazzo di 26 anni è stato trovato morto nella sua casa a Cairate, in provincia di Varese.

Andrea Bossi (questa l’identità del ragazzo) è stato ritrovato senza vita dai carabinieri: i vicini infatti, non avendo più avuto segnali da Andrea, avevano deciso di chiamare le forze dell’ordine, che si sono immediatamente precipitate in via Mascheroni, via in cui risiedeva il 26enne.

Ipotesi omicidio

Secondo i primi rilevamenti, il 26enne sarebbe stato ucciso. Sul corpo del ragazzo, infatti, gli inquirenti hanno riscontrato diverse accoltellate inflitte con un arma da taglio.

Bossi era incensurato e si era trasferito da poco a Varese. Le indagini coordinate dalla Procura di Busto Arsizio al momento mantengono i massimo riserbo.

Gli inquirenti hanno già provveduto a sentire i parenti della vittima, amici e vicini di casa, per capire se abbiano colto delle informazioni utili, rumori o urla sospetti. Si stanno visionando le telecamere di sicurezza poste attorno alla casae nelle vie limitrofe, per cercare di scoprire l‘identità dell’assassino.