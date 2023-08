Anziane raggirate e truffate per oltre un milione a Varese: tre arresti

I tre truffatori sceglievano le vittime in base alla patologia che le affliggeva

Tre persone sono riuscite ad estorcere da alcune anziane, sole e malate, una cifra che si aggira intorno a 1,2 milioni di euro. Le tre signore, oltre ad essere manipolate, insultate e derubate, venivano minacciate dai tre truffatori che sono stati identificati e arrestati dalla Guardia di Finanza.

Operazione sospetta

L’indagine è nata dalla segnalazione di un’operazione sospetta ai fini della normativa antiriciclaggio, sulla base della quale appariva che una donna, in condizioni di inferiorità e deficienza psichica, fosse vittima di condotte manipolatorie da parte di persone che l’avrebbero indotta a compiere atti di disposizione patrimoniale per sé stessa pregiudizievoli.

I militari sono riusciti ad intervenire, grazie ad intercettazioni ed indagini, prima che i tre indagati incassassero la cifra rubata alle vittime, selezionate a tavolino, viste le loro condizioni di salute e la loro eredità.

Disposti a tutto per ottenere i soldi

I truffatori erano pronti a tutto pur di continuare a sottrarre i soldi alle loro vittime: infatti da una telefonata intercettata risulta che i tre malfattori erano arrivati al punto di “tenere in vita” una delle signore che stavano raggirando. Alla donna iniettavano potenti broncodilatatori, in modo da non perdere una fonte di denaro.

La Procura di Busto Arsizio ha chiesto la misura cautelare personale nei confronti degli indagati al Gip competente, che l’ha concessa per scongiurare i pericoli di inquinamento delle prove.

