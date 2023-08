11 passeggeri del volo Milano-Atlanta, gestito dalla compagnia Delta Airlines, sono stati ricoverati in ospedale a causa della forte turbolenza.

11 ricoveri a causa di una turbolenza

Una grave turbolenza in volo ha provocato il ricovero di alcuni passeggeri del volo intercontinentale della Delta Airlines che da Milano era diretto ad Atlanta. A renderlo noto è stata la stessa compagnia aerea con sede negli Stati Uniti, fornendo una ricostruzione di quanto accaduto.

Almeno 11 persone sono state portate in ospedale per accertare le loro condizioni a seguito della turbolenza incontrata dall’aereo mentre si dirigeva verso la città americana. L’aereo è atterrato senza riportare danni alle 19:00 ora locale (01:00 di notte in Italia) e a quel punto i passeggeri sono stati ricoverati.

Le parole di Delta Airlines e le condizioni dei passeggeri

Complessivamente a bordo dell’aereo viaggiavano 151 passeggeri, 10 assistenti di volo e 4 piloti. Non è ancora chiaro, oltre agli 11 ricoveri, se ci siano stati altri feriti tra i presenti. Queste le parole utilizzate da Delta nella nota: