“Stiamo subendo minacce, non possiamo uscire di casa. Hanno anche derubato mio figlio, quello che ha dato l’allarme sulla violenza, consentendo di denunciare ai carabinieri quanto accaduto“, sono queste le parole che la mamma della 12enne, vittima di abusi sessuali nel Parco Verde a Caivano, ha rilasciato attraverso l’avvocato Angelo Pisani.

L’appello a Giorgia Meloni

“Voglio parlare personalmente con la premier Meloni senza intermediari, senza politicanti, per raccontarle le mie paure“, l’appello della donna che invita la Premier ad andare nella scuola dove vanno la figlia e la nipote.

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si recherà domani, giovedì 31 agosto al Parco Verde di Caivano.

Le parole del legale

“Quanto accaduto a Caivano, fa comprendere ancora di più quanto sia necessario un intervento teso a far comprendere ai nostri giovani i maggiori rischi dell’uso improprio del web e la maggiore lesività che la diffusione di messaggi, chat e video possono produrre sulle potenziali vittime“, sono le parole dell’avvocato Clara Niola, legale della famiglia di una delle due vittime.

L’avvocato della famiglia si augura che, accanto al codice rossi per le donne vittime di violenza, si prenda in considerazione l’introduzione di un codice azzurro per tutelare i minori.

