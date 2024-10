Traffico sull’A7, automobilisti in tilt tra incidente e traffico: 12 chilometri di code

Sull'A7, un incidente causa lunghe code in direzione Serravalle. Gli utenti sono invitati a seguire percorsi alternativi per evitare congestioni e ritardi durante il viaggio

Si segnalano dodici chilometri di coda lungo l’A7, nel tratto compreso tra Genova Ovest e Busalla in direzione Serravalle, a causa di un incidente avvenuto questa mattina intorno alle ore 7.

Incidente sull’A7: automobilisti in tilt e 12 chilometri di code

L’incidente ha coinvolto un mezzo pesante che, transitando all’interno della galleria Frascone, ha perso il semirimorchio all’altezza del chilometro 117+550.

Immediatamente dopo l’evento, sono stati attivati i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione del 1° Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia, che sono intervenuti per gestire la situazione e ripristinare la viabilità.

Attualmente, nel tratto interessato dall’incidente, il traffico è deviato su una corsia in direzione Serravalle, causando notevoli disagi agli automobilisti.

Per coloro che sono diretti verso Milano, si consiglia di utilizzare in alternativa la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, che è stata riaperta alle ore 8:45, offrendo così un percorso alternativo per evitare la congestione.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti sulla viabilità in Liguria, gli utenti possono consultare il sito ufficiale di Autostrade per l’Italia all’indirizzo www.autostrade.it. Le autorità raccomandano agli automobilisti di prestare attenzione e seguire le indicazioni fornite lungo il percorso per garantire la sicurezza stradale.