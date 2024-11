Un incontro significativo per lo sport ligure

Oggi, il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, ha accolto nel palazzo di Piazza De Ferrari il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi. Questo primo incontro istituzionale ha rappresentato un’importante occasione per discutere le prospettive future dello sport nella regione, con particolare attenzione agli investimenti e agli eventi in programma. La Liguria, infatti, si prepara a diventare Regione Europea dello Sport nel 2025, un traguardo che richiede una pianificazione strategica e un impegno concreto.

Focus sullo stadio Luigi Ferraris

Uno dei temi centrali dell’incontro è stato il futuro dello stadio Luigi Ferraris di Genova. Questo impianto, simbolo della città e della sua tradizione calcistica, necessita di interventi significativi per rimanere competitivo e accogliere eventi di rilevanza internazionale. Bucci e Abodi hanno discusso delle opportunità di finanziamento, in particolare quelle offerte dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), per migliorare l’impiantistica sportiva e garantire che Genova possa ospitare eventi di alto livello.

Promozione dello sport e degli eventi futuri

Durante l’incontro, è emersa anche l’importanza della promozione dello sport a livello locale. Con Genova Capitale Europea dello Sport, la regione ha l’opportunità di valorizzare le proprie eccellenze sportive e attrarre turisti e appassionati. Bucci e Abodi hanno sottolineato la necessità di organizzare eventi che possano coinvolgere la comunità e stimolare la partecipazione attiva dei giovani. A tal proposito, il nuovo Palasport di Genova, che ospiterà la partita di qualificazione agli Europei femminili di pallacanestro tra Italia e Repubblica Ceca, rappresenta un passo importante verso la realizzazione di questo obiettivo.

Il rinnovato impianto non solo offrirà un palcoscenico per eventi sportivi di prestigio, ma fungerà anche da catalizzatore per la crescita dello sport femminile in Italia. L’incontro tra Bucci e Abodi segna quindi l’inizio di un percorso che mira a rafforzare la presenza dello sport nella vita quotidiana dei cittadini liguri, creando opportunità per tutti.