India potenza emergente: evento a Roma su crescita, opportunità e impatti globali

(Adnkronos) – Il prossimo 16 aprile alle 17 si svolgerà presso la sede del Centro Studi Americani, via Michelangelo Caetani, 32, Roma, l’evento “India potenza emergente: crescita, opportunità e impatti globali”. L’evento si propone di essere un confronto di alto livello sul ruolo dell’India come attore globale nei nuovi equilibri geopolitici ed economici, tra autonomia strategica, relazioni con il Global South e crescente centralità nelle dinamiche multilaterali e nei rapporti con le grandi potenze.

L’evento mira ad offrire una lettura aggiornata e multidimensionale del “fenomeno India”, analizzandone traiettorie di crescita, ambizioni e principali sfide strutturali. Al centro del dibattito vi saranno i fattori che sostengono lo sviluppo del Paese, dal dinamismo demografico alla trasformazione digitale, fino al rafforzamento delle infrastrutture e delle politiche energetiche sostenibili.

Particolare attenzione sarà dedicata al posizionamento internazionale dell’India e al suo ruolo crescente nelle principali arene multilaterali.

Il confronto metterà inoltre in luce le interconnessioni tra geopolitica ed economia, con riferimento alle nuove direttrici della cooperazione globale. Una parte significativa sarà dedicata alle relazioni economiche e industriali con l’Europa e l’Italia, tra opportunità di investimento e sviluppo di partnership strategiche. Saranno approfonditi i temi legati all’innovazione, al capitale umano e all’ecosistema delle startup, elementi chiave della crescita indiana. Il dialogo includerà anche il punto di vista delle istituzioni finanziarie e delle imprese, con esperienze concrete di internazionalizzazione. Infine, verranno analizzate le prospettive di integrazione nelle catene globali del valore e il ruolo dell’India come hub produttivo e tecnologico. Sarà un’occasione di confronto tra istituzioni, mondo accademico ed economia per comprendere le implicazioni globali della trasformazione indiana e le opportunità per i partner internazionali.

Dopo i saluti del Direttore del Centro Studi Americani, Roberto Sgalla e del Vice Presidente di Mundys e CDA del Centro Studi Americani, Giampiero Massolo, il convegno si svolgerà in due sessioni: la prima verterà sul ruolo geopolitico dell’India come attore globale e sarà aperta da Lorenzo Angeloni, già Ambasciatore d’Italia in India. Interverranno Amy Kazmin, corrispondente a Roma per Financial Times, Srujan Palkar, Global India Fellow, Atlantic Council, Suresh Prabhu, inviato indiano al G20 e al G7. La seconda sessione, che avrà come tema quello della crescita economica e delle opportunità per l’industria, sarà introdotto da Francesco Maria Talò, Inviato Speciale Italiano per il Corridoio India-Medio Oriente-Europa (IMEC). Prenderanno parola Shibani Belwalkar, Head Executive Education, SDA Bocconi, Cristina Morelli, Responsabile Finanziamenti Sovrani, Istituzioni Finanziarie e Imprese – Direzione Cooperazione Internazionale CDP. Modera Tiziano Marino, Associate – Observatory on India CeSPI – Centro Studi di Politica Internazionale. L’evento è aperto al pubblico ma è gradito l’accredito alla mail event@centrostudiamericani.or

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