Industria Felix, Cerved: in Campania imprese puntuali nei pagamenti

Napoli, 15 mag. (askanews) -Le imprese campane sono puntuali nei pagamenti commerciali, il 52,4% rispetta le scadenze: un dato superiore alla media del Sud e delle Isole (48,9%) ma inferiore al dato nazionale, che si attesta al 57%. È quanto emerge dall’analisi Cerved presentata al 71esimo evento Industria Felix, nona edizione de “La Campania che compete”, a Napoli, a Città della Scienza, in cui sono state premiate le 86 imprese più competitive dell’anno con sede legale in Campania.Sono stati analizzati i comportamenti di pagamento delle imprese, su un campione di 3.000 aziende, 60mila esperienze di pagamento e un’esposizione annua monitorata di 100 miliardi di euro.

All’evento, organizzato da Industria Felix Magazine con Regione Campania, in collaborazione con Cerved, (il patrocinio di Confindustria Campania, dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, del Tecnopolo del Mediterraneo per lo sviluppo sostenibile) e moderato dai giornalisti Maria Soave e Gianmarco Sansolino, hanno partecipato esponenti del mondo economico, finanziario e istituzionale.Fulvio Bonavitacola, assessore alle Attività produttive e allo Sviluppo economico della Regione Campania, ha dichiarato: “L’evento Industria Felix è un appuntamento consolidato e riconosciuto, ci fa piacere come Regione Campania partecipare e sostenerlo perché vogliamo far conoscere la verità sul nostro apparato produttivo, ci sono tante realtà che uniscono la creatività tipica campana e le nuove tecnologie, le nuove frontiere della ricerca di un mondo sempre più globale e competitivo, dobbiamo sostenere queste aziende; come Regione dobbiamo semplificare le procedure autorizzative che sono una palude burocratica di cui spesso le aziende sono vittime e apprestare strumenti di sostegno finanziario idonei”.La Regione ha anche presentato un dossier di attrazione degli investimenti.

Le aziende premiate sono state individuate attraverso un’inchiesta giornalistica realizzata tramite un nuovo algoritmo proprietario di analisi dei bilanci, che ha selezionato le realtà più performanti del sistema imprenditoriale a livello gestionale, affidabili finanziariamente secondo il Cerved Group Score e in seguito validate da un Comitato scientifico.Veronica La Gattuta, Consultant di M&L Consulting Group ha detto: “Siamo qui per congratularci con le imprese premiate che rappresentano un’eccellenza della imprenditorialità italiana, sono onorata di essere qui e spero che il nostro intervento in ambito di operazioni di M&A possa aiutare coloro che abbiano intenzione di compiere una di queste operazioni strategiche e che lo sappiano fare con una strategia migliore dopo il nostro intervento e consiglio”.Queste le 86 società premiate: Avellino (12): Azienda Agricola De Maio S.r.l.

Società Agricola, Bruno Agricoltura S.r.l., Bruno S.r.l., Creazioni F.A.S.S. S.r.l., E.B.I. Elettromeccanica Bocchino Irpina S.r.l., E.P.F. S.r.l., Elettrocanali S.r.l., Halley Campania S.r.l., Peluso C.G. S.r.l., Pignatiello Costruzioni S.r.l., Tecno Meccaniche Moderne S.r.l., Zenone Elettronica S.r.l.. Benevento (10): Alca S.r.l. Facility Support Services, Cooperativa Sociale Benessere A r.l., Coppola S.r.l., Eubios S.r.l., Matera Agn S.r.l., Nuova Era S.r.l., Plastik Fortore S.r.l., Servizi Sanitari Integrati S.r.l., Società Industriale Prefabbricati Armati-Sipa S.p.a., Ten Project S.r.l.. Caserta (7): Bcm Service S.r.l., Elettrocampania S.p.a., Gmc Lavori S.r.l., Luserta Luigi S.r.l., Saima S.p.a., Società Agricola Del Ponte S.r.l., T.M.W. S.r.l.. Napoli (37): Acqua Campania S.p.a., Antimo Caputo S.r.l., Arterrabio S.p.a., B.M. Service S.r.l., Bc Soft S.r.l., Comcreta S.r.l., Dresser Italia S.r.l., Futura S.r.l., Gatur S.p.a., Ge.S.A.C. S.p.a., Geroma S.p.a., Gestione Alberghi Sorrentini S.r.l., Geven S.p.a., I.Gi. S.p.a., Maca Impianti S.r.l., Mar.An. Transervice S.r.l., Marina Di Procida S.p.a., Materias S.r.l., Museo Cappella Sansevero S.r.l., Okolab S.r.l., Pagano S.r.l., Partenope International S.r.l., Quadronica S.r.l., Ravenna & Partners S.r.l., Rdb Impianti S.r.l., S.I.G.R.A.T. Soc.Italiana Gestione Ristoranti e Alberghi Tirreni S.p.a., S.I.S.A. Soc. Ischitana Sviluppo Alberghi S.r.l., Situr S.p.a., Sky Tecno S.r.l., Sorifer S.r.l., Sorrentino Vini S.r.l. Società Agricola, Staiano Autotrasporti S.r.l., Synlab Sdn S.r.l., Tecno S.p.a. Società Benefit, Terminal Napoli S.p.a., The Ar S.r.l., Zucchetti Ambiente S.r.l.. Salerno (20): Alca Eco Ambiente S.r.l., Area+ S.r.l., Covo dei Saraceni dei F.lli Savino S.r.l., Dari Ecomeccanica S.r.l., De Iuliis Macchine S.p.a., Fisiopharma S.r.l., Gd Consulting S.r.l., Genetic S.p.a., Hotel Onda Verde S.r.l., I.T. Svil S.r.l., Istemi INDUSTRIA FELIX MAGAZINE – Ufficio stampa w: industriafelix.it Centro Studi Industria Felix srl Redazione: Milano, via Turati 7, cap 20121 e: ufficiostampa@industriafelix.it, pr@industriafelix.it t: 02 37920905 L: industria-felix-magazine X: @felixIndustria F: @IndustriaFelix I: @industriafelix_magazine S.r.l., Italpress F.lli Picarone S.r.l., Metitalia S.r.l., New Edil S.r.l., Percorso Terreno S.r.l., Prog.Res S.r.l., San Giorgio S.p.a., Santa Caterina S.p.a., Unires-Lab S.r.l., Villa Cimbrone S.r.l..