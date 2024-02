Infortuni: Fontana, 'incolumità lavoratori dovere inderogabile'

Roma, 6 feb. (Adnkronos) – "Gli incidenti e le morti sul lavoro rappresentano una vera e propria emergenza sociale. Le più recenti statistiche dell’Inail confermano anche per il 2023 la gravità del fenomeno. È inaccettabile che ancora oggi si possa perdere la vita o subire gravi menomazioni nell’esercizio della propria attività professionale. L’incolumità dei lavoratori è un dovere inderogabile. Molto si può e si deve ancora fare per migliorare la sicurezza e ridurre il rischio di incidenti". Lo sottolinea il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, in un messaggio di saluto rivolto ad Anmil in occasione della presentazione del docufilm “InSicurezza” nell'Aula dei Gruppi parlamentari di Montecitorio.

"L’adozione di presidi di prevenzione -afferma ancora il presidente della Camera- deve essere supportata da un’opera continua di sensibilizzazione e di formazione anche degli stessi lavoratori. In questo contesto, la commissione parlamentare d’inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati, può fornire un contributo significativo per la verifica dell’efficacia della legislazione vigente e per l’individuazione delle misure necessarie a prevenire gli infortuni".

"Sono convinto -conclude Fontana- che la sinergia tra Istituzioni, forze sociali e tutte le componenti del mondo della produzione e del lavoro, possa concorrere all’affermazione del diritto a lavorare in sicurezza nel rispetto dei principi sanciti dalla nostra Costituzione".