Innovazione, Schiavolin (Snaitech): "A breve nuovo sito web guidato da IA e terminali BetSmart"

Roma, 11 gen. (Adnkronos/Labitalia) – “L’innovazione è un principio che deve fare parte della cultura stessa di ogni società. Significa rinnovare l’impegno costante nel rendere le persone di Snaitech partecipanti attivi alla crescita dell’azienda attraverso prospettive e modelli di pensiero diversi e alternativi. A livello di prodotto quest’anno l’innovazione di Snaitech si è concentrata sullo sviluppo delle tecnologie web, come ad esempio il nuovo sito che lanceremo a breve, governato da un’intelligenza artificiale adattiva con la quale puntiamo al miglioramento della user experience. Inoltre, stiamo lanciando sul mercato nuovi terminali SSBT BetSmart dedicati al retail.”

Così commenta per Adnkronos/Labitalia, Fabio Schiavolin, amministratore delegato di Snaitech, gli investimenti in innovazione dell'azienda.

"Innovazione è anche concepire la propria organizzazione in maniera diversa ed è per questo che abbiamo pensato di creare un nuovo team dedicato che spazierà dal marketing strategico alla ricerca, allo scouting, focalizzato sulla creazione e sullo sviluppo di nuove soluzioni da proporre all'azienda che sappiano interpretare quelle che saranno le necessità delle future generazioni. In Snaitech cerchiamo, infatti, di essere sempre all'avanguardia nel trasformare i propri processi di pensiero e anche lavorativi”, conclude Schiavolin.