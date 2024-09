Inondazioni in Emilia-Romagna, i terreni di Bagnacavallo rimangono sommersi dall'acqua.

La situazione di alluvione in Emilia-Romagna persiste, con Bagnacavallo che affronta ancora campi sommersi. Le macchine per drenare l'acqua lavorano senza sosta da quasi una settimana per liberare i campi allagati. Un drone rivela le aree ancora sommerse nei dintorni di Bagnacavallo, nella provincia di Ravenna.

UNO SGUARDO AEREO SULL’ALLUVIONE

La situazione di alluvione persiste in Emilia-Romagna, e Bagnacavallo ancora affronta campi sommersi

Le macchine per drenare acqua stanno ancora lavorando duramente, quasi una settimana dopo che l’alluvione ha aggredito l’Emilia Romagna, per liberare i campi ancora coperti d’acqua.

Il drone vola sopra le aree ancora sommerse vicino a Bagnacavallo, nella provincia di Ravenna. Come evidente dalle riprese, le macchine di drenaggio sono tuttora in funzione, quasi una settimana dopo l’alluvione che ha travolto l’Emilia Romagna, nel tentativo di rimuovere l’acqua dai campi ancora sommersi.