Attorno alle 6 di stamattina, venerdì 29 novembre, ha avuto luogo a Milano un inseguimento di circa 5 chilometri da parte della polizia locale.

Inseguimento a Milano: passano col rosso e non si fermano all’alt della polizia locale

La fuga è iniziata quando una Seat Leon con quattro uomini di origine nordafricana a bordo avrebbe ignorato un semaforo rosso in piazzale Loreto, e poi anche l’alt degli agenti della polizia locale.

Due vigili feriti dopo l’inseguimento avvenuto stamattina a Milano. In tre riescono a scappare, un uomo fermato

Uno di loro sarebbe stato bloccato in via Lamarmora, in zona Guastalla, quando le due auto sono entrate in contatto, dapprima senza provocare feriti. Dopodiché, a seguito di una colluttazione con i vigili, tre di loro sono riusciti a scappare, lasciando due agenti feriti.

In corso le indagini per capire il motivo dell’inseguimento avvenuto stamattina a Milano

Secondo le prime verifiche, la vettura a bordo della quale i quattro stavano viaggiando non risulterebbe rubata ed è in possesso di regolare assicurazione. Sono dunque in corso le indagini per capire il motivo della fuga. Nel frattempo gli agenti feriti sono stati medicati, anche se la prognosi di guarigione non è ancora stata resa nota.