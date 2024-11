Un inseguimento tra carabinieri e due ragazzi in scooter termina in tragedia a Milano.

Un inseguimento che si trasforma in tragedia

Nella notte tra sabato e domenica, Milano è stata teatro di un drammatico inseguimento che ha portato alla morte di un giovane egiziano di vent’anni. L’episodio è iniziato in via Farini, una zona semicentrale della città, dove un’auto dei carabinieri ha notato un grosso scooter con a bordo due ragazzi. Da quel momento, è scattato un inseguimento che ha messo in evidenza le manovre pericolose e la velocità eccessiva dei giovani conducenti.

Il tragico epilogo in via Ripamonti

Il percorso dell’inseguimento ha visto i due ragazzi tentare di sfuggire ai carabinieri, ma la situazione è rapidamente degenerata. Giunti in via Ripamonti, lo scooter ha perso il controllo, scivolando e andando a sbattere contro un muretto. L’impatto è stato devastante, e il giovane alla guida ha riportato ferite gravissime. Trasportato d’urgenza al Policlinico di Milano, purtroppo, non è riuscito a sopravvivere.

Le conseguenze per i coinvolti

Il secondo passeggero, un tunisino di 22 anni, è stato ricoverato in condizioni meno gravi, ma comunque preoccupanti. Anche i due carabinieri coinvolti nell’incidente, di 37 e 38 anni, sono stati portati in ospedale per accertamenti. La situazione ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per gestire la reazione della famiglia del giovane deceduto, che ha assistito impotente alla tragedia. Questo evento solleva interrogativi sulla sicurezza stradale e sull’adeguatezza delle misure di controllo in situazioni di inseguimento.