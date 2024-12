La situazione a Trieste

Oggi, Trieste è stata colpita da una violenta ondata di bora che ha messo a dura prova la città e i suoi abitanti. I vigili del fuoco del Comando di Trieste sono stati chiamati a intervenire in circa trenta situazioni di emergenza, a causa dei danni provocati dal vento forte. Le squadre di soccorso, composte da quattro unità e supportate da due autoscale, hanno lavorato incessantemente per garantire la sicurezza dei cittadini e ripristinare la normalità.

Tipologia di interventi effettuati

Gli interventi hanno riguardato principalmente la rimozione di alberi pericolanti, il recupero di tegole e lamiere volate via, oltre alla messa in sicurezza di impalcature e intonaci. La situazione è stata complicata dalla presenza di ulteriori richieste di soccorso, con una decina di interventi ancora in attesa di essere gestiti. I vigili del fuoco hanno sottolineato l’importanza di mantenere la calma e di non allarmarsi, poiché ogni operatore è attivamente impegnato a gestire le emergenze in corso.

Richiesta di collaborazione ai cittadini

In una nota ufficiale, i vigili del fuoco hanno esortato i cittadini a non contattare la sala operativa per informazioni, in quanto le linee sono occupate da chiamate di emergenza. Questa richiesta è fondamentale per garantire che le squadre di soccorso possano operare senza interruzioni e con la massima efficienza. La collaborazione della comunità è essenziale in momenti come questi, dove ogni secondo può fare la differenza nella gestione delle emergenze.