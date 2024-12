Iran: Alfieri, 'sosteniamo azione diplomatica per liberare Cecilia Sala'

Roma, 27 dic. (Adnkronos) - “Per una giornalista fare il suo mestiere in Iran è particolarmente difficile. Vogliamo dunque mandare la nostra vicinanza a Cecilia Sala, alla sua famiglia e ai suoi colleghi del Foglio. Sosteniamo l’azione diplomatica per cercare di liberarla attraver...

Roma, 27 dic. (Adnkronos) – “Per una giornalista fare il suo mestiere in Iran è particolarmente difficile. Vogliamo dunque mandare la nostra vicinanza a Cecilia Sala, alla sua famiglia e ai suoi colleghi del Foglio. Sosteniamo l’azione diplomatica per cercare di liberarla attraverso l’azione dell’ambasciatrice Paola Amadei”. Lo ha detto in aula il senatore del Pd Alessandro Alfieri, capogruppo in commissione Esteri di Palazzo Madama.