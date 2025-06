Iran: Boldrini, 'fermare corsa all'autodistruzione dell'umanità'

Roma, 22 giu. (Adnkronos) – "Con l'attacco degli Usa all'Iran, lo scenario peggiore che potessimo immaginare è diventato realtà". Lo dichiara Laura Boldrini, deputata Pd e Presidente del Comitato permanente della Camera sui diritti umani nel mondo.

"Il presidente che doveva portare la pace "in 48 ore" sta trascinando il mondo intero verso il baratro unendosi alla guerra voluta da Netanyahu contro ogni regola del diritto internazionale, come hanno sottolineato illustri giuristi di tutto il mondo – sottolinea Boldrini -.

Quando nel 1945 gli Stati uniti sganciarono le bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki provocando più di 200mila morti e conseguenze devastanti per la popolazione e i territori, solo Washington possedeva l'ordigno atomico. Oggi sono 9 i paesi che posseggono le bombe nucleari, tra cui gli Usa e Israele".

"All'indomani dell'attacco russo all'Ucraina tutto il mondo condannò, giustamente, Putin per aver aggredito un altro Stato sovrano. L'Iran è uno stato altrettanto sovrano, anche se disprezziamo il regime che lo governa – aggiunge ancora la deputata dem -. Meloni condanni fermamente questa decisione del suo amico e alleato Trump di bombardare l’Iran e ne prenda le distanze : l'Italia non deve in alcun modo essere trascinata, anche indirettamente, in una tale guerra di aggressione. Questa è una corsa verso l'autodistruzione dell'umanità che va fermata prima che sia troppo tardi", conclude.