Iran: Calderoli, 'liberazione Sala è successo dell'Italia e del governo'

Roma, 8 gen. (Adnkronos) – "La liberazione, in tempi così rapidi, di Cecilia Sala dalla terribile prigione iraniana di Evin è una notizia che mi riempie di gioia, per il ritorno a casa della nostra giornalista, che spero torni subito, dopo aver riabbracciato i suoi cari, alla sua importante attività di reporter. La riuscita di questa rapida liberazione rappresenta un grande risultato sul piano del nostro Governo e del nostro sistema diplomatico, di sicurezza e di intelligence, di tutti questi nostri apparati, che con competenza e autorevolezza hanno saputo muoversi con riserbo in una trattativa estremamente difficile data la complessità dell’interlocutore, l’Iran. Questo rilascio è un successo per l’Italia, complimenti a tutti quelli che hanno lavorato per questo successo". Lo dichiara Roberto Calderoli, ministro per gli affari regionali e le autonomie.