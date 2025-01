Iran: Calenda, 'bene Meloni, ma non dicano che non c'è stato scambio'

Iran: Calenda, 'bene Meloni, ma non dicano che non c'è stato...

Iran: Calenda, 'bene Meloni, ma non dicano che non c'è stato...

Roma, 13 gen (Adnkronos) - "Meloni si è mossa bene", "ha gestito questa cosa in modo intelligente. Ma non ci dicano che non c'è stato alcuno scambio". Lo ha detto Carlo Calenda, a L'aria che tira, parlando del caso Cecilia Sala. ...