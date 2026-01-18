Iran: media, 'ripristinato accesso a Google'

Teheran, 18 gen. (Adnkronos) - In Iran è stato ripristinato l'accesso a Google. Lo riporta l'agenzia iraniana Tasnim. Internet era stato chiuso durante le manifestazioni di protesta dei giorni scorsi represse nel sangue e che secondo il Sunday Times avrebbero provocato almeno 16.500...

Teheran, 18 gen. (Adnkronos) – In Iran è stato ripristinato l'accesso a Google. Lo riporta l'agenzia iraniana Tasnim. Internet era stato chiuso durante le manifestazioni di protesta dei giorni scorsi represse nel sangue e che secondo il Sunday Times avrebbero provocato almeno 16.500 morti e 330mila feriti. Ieri era stato riattivato il servizio di messaggistica Sms.