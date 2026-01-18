Iran: NetBlocks, 'nuove interruzioni accesso a internet'

Teheran, 18 gen. (Adnkronos) - In Iran è presente un nuovo calo nella disponibilità di vari servizi Internet. Lo ha segnalato NetBlocks, un'organizzazione che monitora l'accesso al web in tutto il mondo, dopo precedenti segnalazioni secondo cui servizi come Google e funzional...

