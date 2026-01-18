Home > Flash news > Iran: NetBlocks, 'nuove interruzioni accesso a internet'

Iran: NetBlocks, 'nuove interruzioni accesso a internet'

default featured image 3 1200x900

Teheran, 18 gen. (Adnkronos) - In Iran è presente un nuovo calo nella disponibilità di vari servizi Internet. Lo ha segnalato NetBlocks, un'organizzazione che monitora l'accesso al web in tutto il mondo, dopo precedenti segnalazioni secondo cui servizi come Google e funzional...

di Pubblicato il

Teheran, 18 gen. (Adnkronos) – In Iran è presente un nuovo calo nella disponibilità di vari servizi Internet. Lo ha segnalato NetBlocks, un'organizzazione che monitora l'accesso al web in tutto il mondo, dopo precedenti segnalazioni secondo cui servizi come Google e funzionalità di messaggistica erano disponibili.