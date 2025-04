Iran: Teheran, 'potremmo espellere ispettori dell'Aiea'

Teheran, 10 apr. (Adnkronos) - L'Iran potrebbe smettere di collaborare con l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) ed espellerne gli ispettori, poiché continuano le minacce di attacco, o potremmo trasferire materiale arricchito in siti sicuri come possibile deterr...

Teheran, 10 apr. (Adnkronos) – L'Iran potrebbe smettere di collaborare con l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) ed espellerne gli ispettori, poiché continuano le minacce di attacco, o potremmo trasferire materiale arricchito in siti sicuri come possibile deterrente. Lo ha dichiarato su X un consigliere della Guida Suprema Ali Khamenei, dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha minacciato di ricorrere alla forza militare se Teheran non accettasse un accordo sul nucleare.

Ieri, Trump ha dichiarato che Israele sarebbe il "leader" in un potenziale attacco militare contro l'Iran se Teheran non rinunciasse al suo programma sulle armi nucleari.