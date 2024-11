Un’iniziativa storica per l’isola

Il recente test del piano intercomunale di protezione civile sull’isola di Ischia segna un passo significativo verso una maggiore sicurezza per i suoi abitanti. Per la prima volta, sei comuni hanno collaborato attivamente per affrontare il rischio idrogeologico, dimostrando che la sinergia tra enti locali è un modello vincente. Fabio Ciciliano, capo del Dipartimento della Protezione civile, ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa, evidenziando come la cooperazione possa diventare un esempio da seguire in altre realtà.

Dettagli dell’esercitazione

L’esercitazione ha coinvolto l’attivazione dei Centri operativi comunali (Coc) e del Centro operativo intercomunale (Coi), oltre alla comunicazione con il Centro coordinamento soccorsi (Ccs) della prefettura di Napoli. La fase operativa ha incluso simulazioni di interventi di soccorso, come il recupero di un ferito tramite verricello, dimostrando l’efficacia del piano in situazioni di emergenza. Le operazioni si sono concluse con l’accoglienza degli sfollati presso il Palazzetto dello sport di Forio, un segnale tangibile della preparazione e della risposta coordinata dei comuni.

Il ruolo delle istituzioni

Durante l’esercitazione, erano presenti figure chiave come Giovanni Legnini, commissario straordinario per la ricostruzione, e il direttore generale della Protezione Civile regionale, Italo Giulivo. Legnini ha evidenziato l’importanza della partecipazione di tutti i comuni nella creazione di un piano unificante, sottolineando che l’approvazione del piano da parte dei consigli comunali rappresenterà un segno di unità d’intenti. Giulivo ha aggiunto che la giornata è stata significativa non solo per la preparazione alle emergenze, ma anche per onorare la memoria dei defunti, sottolineando l’importanza della prevenzione.

Un futuro di collaborazione

Il piano intercomunale di protezione civile non è solo un documento, ma un impegno concreto verso la sicurezza dell’isola. La sensibilità mostrata dalle scuole e dalla popolazione riguardo ai temi della protezione civile è un segnale positivo. Con l’approvazione del piano, i comuni di Ischia si preparano a fronteggiare le emergenze future con una strategia coordinata e condivisa, rafforzando così la resilienza della comunità. Questo approccio collaborativo potrebbe diventare un modello per altre aree vulnerabili, dimostrando che l’unione fa la forza.