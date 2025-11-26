Israele: Netanyahu ai giudici, 'quasi impossibile partecipare a 3 udienze a settimana''

Tel Aviv, 26 nov. (Adnkronos) - E' "quasi impossibile" testimoniare tre volte a settimana. Lo ha detto stamattina ai giudici del tribunale distrettuale di Gerusalemme il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu durante l'udienza di stamattina nel processo per corruzione a suo...

Tel Aviv, 26 nov. (Adnkronos) – E' "quasi impossibile" testimoniare tre volte a settimana. Lo ha detto stamattina ai giudici del tribunale distrettuale di Gerusalemme il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu durante l'udienza di stamattina nel processo per corruzione a suo carico. Il premier ha affermato di aver "fatto grandi sforzi per partecipare a tre udienze a settimana, sforzi che hanno richiesto il rinvio di discussioni critiche su questioni di cui il pubblico non è a conoscenza".

"Non sto esagerando minimamente, è semplicemente quasi impossibile", ha spiegato.

Il mese scorso, la corte aveva deciso che Netanyahu avrebbe dovuto testimoniare tre volte a settimana, anziché due, nel tentativo di accelerare il processo, iniziato nel 2020 e che non dovrebbe concludersi prima del 2027. Da allora, il team di difesa del premier ha presentato numerose richieste di riduzione o cancellazione totale delle udienze, adducendo motivi di salute, riunioni di sicurezza o visite diplomatiche. La scorsa settimana, Channel 12 ha riferito che non c'è stata una sola settimana in cui il premier abbia testimoniato tre volte.