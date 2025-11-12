Istat: Misiani, 'prezzi alimentari, sanità e salari certificano fallimento governo Meloni'

Roma, 12 nov. (Adnkronos) - "I dati diffusi dall’Istat sulla crescita dei prezzi dei generi alimentari dovrebbero far riflettere tutti. In questi anni, sotto il governo Meloni, il costo della vita ha avuto una fiammata che non si vedeva da decenni, con aumenti medi di quasi il 25%. Mentre...

Roma, 12 nov. (Adnkronos) – "I dati diffusi dall’Istat sulla crescita dei prezzi dei generi alimentari dovrebbero far riflettere tutti. In questi anni, sotto il governo Meloni, il costo della vita ha avuto una fiammata che non si vedeva da decenni, con aumenti medi di quasi il 25%. Mentre i prezzi salivano, i salari e gli stipendi restavano al palo: oggi, in termini reali, valgono ancora circa l’8% in meno rispetto al 2021.

È il segno di un Paese in cui cresce la povertà lavorativa e in cui milioni di persone faticano ad arrivare a fine mese". A dirlo in una nota è Antonio Misiani, responsabile Economia nella segreteria nazionale del Partito democratico.

"Lo confermano i dati Istat sulla povertà assoluta, ma anche quelli – ancora più drammatici – sulla rinuncia alle cure: in soli due anni, gli italiani che hanno dovuto rinunciare a curarsi per le liste d’attesa o perché non possono permettersi la sanità privata sono passati da 4 a quasi 6 milioni. Davanti a tutto questo, il governo continua a voltarsi dall’altra parte, respingendo ogni proposta seria sul salario minimo e scegliendo di non intervenire sui nodi strutturali che comprimono redditi e consumi. Continuando a far finta di nulla, il governo contribuisce ad aggravare la crisi sociale e la stagnazione dell’economia italiana, zavorrata da consumi delle famiglie fermi al palo".

"Serve un cambio di rotta: per questo il Partito Democratico si batterà in Parlamento per modificare una legge di bilancio che ignora la sofferenza sociale del Paese e continua a mettere la finanza e le agenzie di rating prima delle persone".