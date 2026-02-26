Istat: Renzi, 'disastro Meloni sull'economia, commenti?'

Roma, 4 feb (Adnkronos) - "Dati Istat. A gennaio il carrello della spesa aumenta del 2.1%. Non solo il Governo ha aumentato le tasse dal gasolio ai pacchi ma fare la spesa costa di più. Pressione fiscale al 43% e costo della vita sempre più alto: sull’economia Giorgia Meloni...

Roma, 4 feb (Adnkronos) – "Dati Istat. A gennaio il carrello della spesa aumenta del 2.1%. Non solo il Governo ha aumentato le tasse dal gasolio ai pacchi ma fare la spesa costa di più. Pressione fiscale al 43% e costo della vita sempre più alto: sull’economia Giorgia Meloni è un disastro. Commenti?". Lo scrive sui social Matteo Renzi.