Vinitaly, Marche: denominazioni IMT +4% nel primo trimestre 2026

Verona, 14 apr. (askanews) – “Le Marche sono inserite nello stesso trend, nazionale e forse anche internazionale, quindi è momento anche di difficoltà per certi aspetti, perché comunque le vicende internazionali, economiche e quant’altro hanno un impatto sul nostro settore. Abbiamo però un dato interessante, che cioè nel primo trimestre di quest’anno c’è stata fondamentalmente una certa resilienza nelle vendite, perché abbiamo performato con un più 4%, come dato assoluto di tutte le denominazioni tutelate da IMT, rispetto ai primi tre mesi del 2025.

Quindi questo ci può dare un po’ lo slancio per forse pensare anche ad essere un pochino più aggressivi, uscire un po’ più da questa regione che è una regione comunque piccola e che necessita di attività per farsi conoscere all’esterno dei propri confini”. Lo ha detto, da Vinitaly, Michele Bernetti, presidente dell’Istituto Marchigiano di Tutela Vini.