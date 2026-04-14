Una badante di 33 anni avrebbe tentato di strangolare l’anziana che assisteva usando un cavo elettrico. Provvidenziale l’intervento della figlia dell’85enne. E’ successo a Valbrenta, in provincia di Vicenza.

Valbrenta, badante tenta di strangolare l’anziana che assiste con un cavo elettrico

Nel tardo pomeriggio di ieri, 13 aprile 2026, un’anziana di 85 anni è stato soccorsa nella sua abitazione dai sanitari del Suem 118.

La donna ha raccontato loro di essere stata soffocata con un cavo dalla badante di 33 anni. L’anziana è stato portata all’ospedale San Bassiano, dove ha poi confermato la sua versione. Provvidenziale era stato l’intervento della figlia, la quale si era assentata un attimo dalla stanza dove si trovava la madre e, quando è tornata, ha raccontato di aver assistito al tentato strangolamento da parte della badante, la quale stringeva attorno al collo dell’85enne un cavetto di un caricabatterie.

La badante, non appena ha visto la figlia dell’anziana, ha mollata la presa e si è allontanata. Subito sono stati chiamati soccorsi e carabinieri.

Valbrenta, badante tenta di strangolare l’anziana che assiste con un cavo elettrico: arrestata

La badante 33enne di origini moldave è stata arrestata dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio aggravato. La donna è stata porta al carcere di Verona in attesa dell’interrogatorio di convalida. Non sono ancora chiari i motivi del gesto.