Un episodio drammatico a Milano mette in luce i rischi legati all’assistenza domiciliare: un uomo di 92 anni ha sparato alla propria badante, una donna di 46 anni di origine rumena, ferendola all’addome. L’episodio, avvenuto nell’appartamento dell’anziano in viale Faenza, zona Barona, evidenzia come tensioni e conflitti all’interno della relazione di cura possano sfociare in gesti estremi.

Anziano ferisce gravemente la badante: “L’ha sparata”

Nel pomeriggio di oggi, giovedì 26 marzo, un drammatico episodio ha scosso la zona Barona, a sud-ovest di Milano. Un uomo di 92 anni ha esploso un colpo di pistola contro la sua badante, una donna di 46 anni di origine rumena, all’interno del suo appartamento in viale Faenza. La donna è stata colpita all’addome e, nonostante la gravità della ferita, non sarebbe in pericolo di vita, come confermato dai soccorritori. Immediato è stato l’intervento delle ambulanze del 118, che l’hanno trasportata in codice rosso all’ospedale Humanitas di Rozzano, dove è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico.

Dramma in una casa di Milano, soccorsi d’urgenza per la donna: indagini in corso

Sul luogo dell’aggressione sono intervenute anche le Volanti della polizia, che hanno bloccato l’anziano e avviato le prime verifiche. La dinamica dell’accaduto resta ancora in parte da chiarire. Secondo le prime informazioni, i due si trovavano insieme nell’abitazione dell’uomo, all’interno di un condominio privato, quando è scoppiata una lite. Gli agenti stanno valutando se il colpo sia partito accidentalmente, magari a causa dell’età avanzata dell’uomo, oppure se si sia trattato di un gesto intenzionale.