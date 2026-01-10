Roma, 89enne armato tiene in ostaggio moglie e badante: paura e tensione nel ...

A Roma, un uomo armato ha tenuto in ostaggio la moglie e la badante, trasformando un normale pomeriggio nel quartiere Camilluccia in momenti di grande tensione.

Attimi di paura nel quartiere Camilluccia a Roma

Un pomeriggio di venerdì a Roma si è trasformato in un vero momento di tensione nel quartiere Camilluccia, tra via Cortina d’Ampezzo e via Torbole.

Come riportato da Roma Today, un uomo di 89 anni, armato di pistola, ha trattenuto in ostaggio la moglie e la badante all’interno del proprio appartamento.

L’allarme è scattato intorno alle 17:30, quando alcuni residenti del palazzo, allarmati dalle urla provenienti dall’abitazione, hanno contattato il numero di emergenza. Sul posto sono giunti rapidamente gli agenti, che hanno confermato la presenza dell’anziano in evidente stato di agitazione e armato.

Roma, prende moglie e badante in ostaggio e si barrica in casa armato: le conseguenze dopo l’arrivo del negoziatore

Stando a quanto dichiarato dalla testata locale, per gestire la situazione, le autorità hanno coinvolto un negoziatore, che ha dialogato con l’uomo per circa un’ora cercando di farlo desistere. L’operazione si è conclusa senza feriti: l’anziano ha consegnato l’arma ed è stato disarmato. Successivamente è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Villa San Pietro per ulteriori accertamenti, in quanto risultano segni di demenza senile.

La moglie e la badante, profondamente scosse dall’accaduto, non avrebbero riportato danni fisici. Nei confronti dell’uomo è stata comunque avviata una denuncia per minacce aggravate.