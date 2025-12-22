Il giovanissimo è stato accerchiato dal gruppo e costretto a consegnare soldi e oggetti, per fortuna riesce, complice l'aiuto del genitore, a sventare il colpo, consegnando i criminali alle forze dell'ordine.

Prosegue l’ondata di violenza nel capoluogo lombardo l’ultimo episodio ha coinvolto un minorenne e riacceso l’attenzione mediatica e non solo sulle bande criminali che agiscono indisturbate incutendo timore sulle persone indifese. Scopriamo cosa è accaduto.

Salvato dal padre dopo un’ora di minacce

Il ragazzo è stato salvato dai Carabinieri dopo che è riuscito a contattare il padre per farsi ricaricare il Bancomat in suo possesso, che era vuoto.

Approfittando del contatto telefonico sono intervenuti gli uomini del comando più vicino che sono riusciti a sventare una rapina che sarebbe potuta diventare ben più consistente.

I rapinatori, un totale di 4 persone di cui tre minorenni, che come riportato da Leggo.it erano tutti residenti nel bergamasco, sono stati messi in custodia.

Costretto a spogliarsi di tutto

Il giovanissimo dopo che è stato accerchiato dalla banda è stato costretto a spogliarsi del giubbotto e delle scarpe oltre a consegnare portafoglio e telefono.

La rapina è avvenuta come riporta Leggo.it in una traversa di Viale Tunisia in zona Buenos Aires. I malviventi si trovavano nella medesima zona e per le forze dell’ordine è stato facile trovarli ed arrestarli.

Questo episodio è l’ultimo in ordine di tempo ma il fenomeno è in costante escalation e il tema delle gang minorili è tornato prepotentemente alla ribalta minacciando la sicurezza di giovani e non solo.