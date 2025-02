Il mondo bancario è in rapida evoluzione e complice il sempre maggiore utilizzo della tecnologia anche le pratiche più comuni necessitano di uno “svecchiamento” per avvicinarsi al mondo presente che vede l’always on come principale ricetta per qualsiasi operazione, quindi anche gli ATM sono pronti ad aggiornarsi e a rendere l’esperienza intuitiva e soprattutto sicura per gli utenti.

Bancomat, a breve spazio al sistema NFC per i prelievi

Nel prossimo futuro un’operazione come il prelievo di denaro dallo sportello ATM cambierà e sarà più rapida e sicura per gli utenti. Complice l’avvento dello smartphone, compagno di viaggio di ogni individuo, si punta a sfruttarlo in ogni occasione.

Per il prelievo di denaro la tecnologia usata è la NFC (Near Field Communication) un sistema “di prossimità” che permette di effettuare pagamenti senza inserire alcuna carta, per i prelievi funzionerà alla stessa maniera, basterà avvicinare il dispositivo al lettore per farsi riconoscere.

Naturalmente l’inserimento del PIN sarà necessario per confermare l’operazione ma il tempo totale si ridurrà drasticamente.

Maggior sicurezza e minori costi per gli istituti di credito

Il prelievo tramite sistema NFC garantirà infatti una maggior sicurezza per l’utente dato che previene che la carta possa essere clonata o che l’utente sia vittima di skimming (clonazione del numero della carta e del CCC) tutelando i propri dati.

Inoltre questo nuovo sistema comporta un minor costo di gestione per le banche dato che gli sportelli non necessiteranno di grande manutenzione e non implicheranno l’utilizzo di macchine elettroniche dai volumi e ingombri importanti.

L’obiettivo è infatti anche quello di coprire territori attualmente sprovvisti del sistema ATM rendendo questa operazione effettuabile in qualunque luogo.