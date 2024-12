IT-Wallet in tilt: problemi tecnici sull'app per la Tessera Sanitaria a causa...

A partire da oggi, mercoledì 4 dicembre, la patente e la tessera sanitaria digitale possono essere salvate sull’app IO da tutti i cittadini maggiorenni residenti in Italia. Tuttavia, molti utenti stanno riscontrando problemi con IT-Wallet, il portafoglio digitale, a causa dell’elevato numero di accessi.

IT-Wallet in tilt: troppe richieste per il caricamento della Tessera Sanitaria

Oggi, gli utenti possono caricare i propri documenti nella sezione IT-Wallet dell’app IO, uno strumento essenziale per la digitalizzazione dei servizi pubblici. Dopo un periodo di test, il servizio è ora disponibile per tutti, ma ha incontrato alcune difficoltà iniziali.

Nonostante l’app consenta di aggiungere documenti come la Patente di guida, la Tessera Sanitaria e la Carta Europea della Disabilità, molti utenti hanno avuto difficoltà nell’accedere al servizio. Il sistema è stato sovraccaricato dal gran numero di richieste, generando un messaggio di errore che impedisce il recupero dei dati della Tessera Sanitaria a causa dell’elevato traffico.

“Ci sono molte richieste sui sistemi del fornitore tecnico che restituisce i dati della Tessera Sanitaria. Riprova più tardi”, in alcuni casi compare questo messaggio di errore.

IT-Wallet: come caricare i documenti

Tutti gli utenti possono scaricare l’app IO sui loro smartphone e accedere utilizzando il proprio account personale, oppure, per la prima volta, tramite la Carta d’identità elettronica (CIE) o SPID.

Nella sezione ‘Portafoglio’ sarà possibile caricare automaticamente i dati e i numeri dei propri documenti: basterà cliccare sul pulsante ‘Aggiungi al portafoglio’ e seguire le indicazioni. Tuttavia, l’uso di IT-Wallet non è obbligatorio. Se non si desidera scaricarlo, almeno per ora, si potrà continuare ad utilizzare i documenti in formato cartaceo.