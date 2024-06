Dal 15 luglio 2024, inizia la sperimentazione dell’IT Wallet, il portafoglio digitale che consentirà di conservare documenti digitali come tessera sanitaria, carta europea della disabilità e patente direttamente sul proprio smartphone. Questa fase iniziale coinvolgerà un campione di cittadini già utenti dell’App Io. Da settembre-ottobre 2024, il test si estenderà a un numero maggiore di persone.

Che Cos’è l’IT Wallet

L’IT Wallet rappresenta il primo passo verso l’European Digital Identity (Eudi) Wallet, un sistema di identità digitale valido in tutta Europa, simile allo SPID ma con una struttura diversa. Questo portafoglio digitale includerà vari “attributi verificabili” come passaporto, certificato di nascita, patente e tessera elettorale, facilitando la digitalizzazione dei documenti in tutti i paesi dell’Unione Europea.

Introduzione e Sperimentazione in Italia

Entro il 2026, tutti gli stati membri dovranno accettare le identità digitali degli altri paesi, permettendo ai cittadini di accedere ai servizi pubblici, aprire conti bancari e noleggiare auto in tutta Europa. In Italia, il progetto IT Wallet è curato dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dall’Agenzia per l’Italia Digitale (Agid), con il supporto dei fondi del PNRR destinati alla digitalizzazione. La sperimentazione inizierà il 15 luglio con un campione rappresentativo della popolazione, che riceverà un avviso sull’App Io per la disponibilità della patente e della tessera sanitaria. Entro la fine dell’anno, anche la carta d’identità elettronica sarà disponibile sull’app.