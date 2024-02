Italgas: da acquisizione Depa Infrastructure realizzati 800 km di nuove reti in Grecia

Atene, 14 feb. (Adnkronos) – Prosegue a ritmo sostenuto la realizzazione del piano di sviluppo delle attività in Grecia da parte del Gruppo Italgas. A un anno e mezzo dall’acquisizione di Depa Infrastructure, avvenuta il primo settembre 2022, il Gruppo ha già raggiunto alcune delle milestone previste al momento del closing e fissate nel piano strategico al 2029. In particolare, dall’acquisizione di Depa Infrastructure sono stati realizzati circa 800 chilometri di nuove condotte che hanno portato il servizio in aree prima non raggiunte dal gas naturale, consentendo di metanizzare 25 nuove città. Sono questi alcuni dei temi approfonditi in occasione della ‘business breakfast’ organizzata ad Atene con l’amministratore delegato di Italgas, Paolo Gallo, la presidente di Italgas, Benedetta Navarra, l’amministratrice delegata di Depa Infrastructure, Barbara Morgante, e l’amministratrice delegata di Deda, Francesca Zanninotti.

Il programma da 900 milioni di euro di investimenti, previsti in arco di Piano, è in corso di svolgimento e ha permesso in questi mesi di realizzare alcuni importanti interventi di estensione e trasformazione digitale della rete di distribuzione del gas in diverse aree del Paese; completare l’integrazione delle società nel Gruppo, inclusa la parte relativa al passaggio dei sistemi It sul cloud e all’estensione dei target di sostenibilità e riorganizzare le società operative in un unico Dso con importanti benefici attesi in termini di maggiore efficienza, efficacia operativa e knowledge sharing.

Nel solo 2023 sono stati posati 600 chilometri di reti “native digitali” (+25,5% vs 2022 e +78% vs 2021) con oltre 23.000 nuove connessioni alla rete tra utenze residenziali, commerciali e industriali. Un’attenzione particolare è stata rivolta anche al repurposing del network esistente e alla trasformazione digitale di asset e processi, compresa l’installazione di oltre 32.000 smart meter. A partire dal 2025, peraltro, anche in Grecia inizierà l’installazione di Nimbus, lo smart meter ‘H2 ready’ di ultima generazione dotato di numerose funzionalità, sviluppato in house dal Gruppo Italgas.