Italia-Africa: Meloni, 'missioni Piano Mattei già partite, al via da 9 Stati'

Roma, 15 mar. (Adnkronos) – "Istruzione e formazione; sanità; acqua e igiene; agricoltura; energia; infrastrutture": sono "le aree di intervento" del Piano Mattei "sulle quali riteniamo che l'Italia possa costruire questa cooperazione" nuova con l'Africa. "Partendo dal lavoro che abbiamo già in piedi abbiamo immaginato quali potessero essere le prime nazioni in cui mettere velocemente a terra i nostri progetti per poi prendere i risultati migliori e attraverso anche il lavoro dei leader africani con cui si raggiungono risultati efficaci allargare la cooperazione. Le prime nazioni sono nove: Algeria, Congo, Costa d'Avorio, Egitto, Etiopia, Kenya, Marocco, Mozambico e Tunisia". Lo ha spiegato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo alla cabina di regia sul Piano Mattei convocata in tarda mattinata a Palazzo Chigi.

"In queste settimane – ha aggiunto – si sono svolte le prime missioni operative della struttura di missione, a Bruxelles per condividere il lavoro con le autorità europee, ad Addis Abeba e in Costa d'Avorio. Nei prossimi giorni sono previste ulteriori missioni in Kenya, Marocco e Tunisia. In parallelo si sono svolte riunioni con le principali istituzioni finanziarie internazionali, che saranno molto importanti".