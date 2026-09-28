Un breve filmato è stato diffuso su Facebook il 30 agosto 2026, nella pagina di una farmacista di Casale Monferrato. L’autrice, Paola Arminio, dichiara che il vaccino contro la difterite sarebbe inutile e che “trasforma i sani in malati” grazie a “metalli pesanti e altra immondizia”. Il video è rapidamente stato condiviso da gruppi No Vax, presentandosi come risposta al decesso di una bimba di quattro anni a Palermo, morta per difterite dopo che i genitori avevano scelto di non vaccinare.

Il contenuto è stato poi amplificato da diverse piattaforme, creando confusione e alimentando timori infondati sulla sicurezza dei vaccini. In questo articolo analizziamo le affermazioni del video, confrontandole con le evidenze fornite dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e con i dati del caso sanitario di Palermo.

Il video di Paola Arminio: le accuse contro il vaccino difterico

Nel filmato, Arminio appare davanti alla telecamera citando “oltre 30 anni di esperienza come farmacista” per sostenere di conoscere i meccanismi con cui si creano malattie croniche. Prosegue accusando genericamente medici, avvocati, architetti e politici di avere un interesse economico nel mantenere la popolazione malata. In particolare, dichiara che il vaccino anti-difterite “non è necessario” e che i suoi componenti includono “metalli pesanti” che avrebbero effetti tossici sul corpo.

Cosa afferma l’Istituto Superiore di Sanità sul vaccino contro la difterite

L’ISS ricorda che la vaccinazione anti-difterite è obbligatoria in Italia dal 1939. Secondo le sue analisi, la vaccinazione si è dimostrata sicura ed efficace prevenendo circa due milioni di casi nel periodo 1939-2015. Prima dell’introduzione del vaccino, la difterite provocava decine di migliaia di casi all’anno e circa 1.500 morti tra i bambini.

Dati di sorveglianza dal 2019 ad agosto 2026

Nel triennio 2019-2026, l’ISS ha registrato soltanto 14 casi confermati di difterite in Italia; la maggior parte di questi era collegata a viaggi all’estero. Il basso numero di casi dimostra che la copertura vaccinale ha reso la malattia estremamente rara, ma non ancora scomparsa, per cui il richiamo rimane consigliato.

Composizione del vaccino esavalente: il ruolo dell’alluminio e l’assenza di mercurio

Il vaccino attualmente in uso è un preparato esavalente che contiene una componente tossoide della difterite, una forma inattivata della tossina prodotta da Corynebacterium diphtheriae. Questa tossina è adsorbita su idrossido di alluminio che funge da adiuvante per potenziare la risposta immunitaria. Il foglio illustrativo dell’AIFA indica che ogni dose contiene 0,5 mg di alluminio legato al tossoide difterico-tetanico-pertosse e ulteriori 0,32 mg legati alle componenti epatite B e Hib. Non è presente mercurio né thimerosal.

Confronto con l’assunzione alimentare di alluminio

Le quantità di alluminio presenti nel vaccino sono paragonabili a quelle assunte quotidianamente con gli alimenti: una dieta media fornisce tra 7 e 9 mg di alluminio al giorno, mentre la dose vaccinale ne fornisce meno di 1 mg. Inoltre, l’alluminio usato come adiuvante non rientra nella definizione tossicologica di “metallo pesante”.

Il caso di Palermo: la prova concreta dell’efficacia vaccinale

Il tragico episodio di Palermo coinvolge una bambina di quattro anni che, per scelta dei genitori, non aveva ricevuto il vaccino difterico. Contrariamente, il suo cuginetto, della stessa età, era stato vaccinato e ha contratto la stessa infezione, ma ha sviluppato una forma molto più lieve della malattia. Questo confronto diretto dimostra praticamente che il vaccino non “trasforma i sani in malati”, ma al contrario attenua la gravità dell’infezione, confermando le statistiche dell’ISS.

Il vaccino anti-difterite rimane una misura di prevenzione fondamentale con una composizione ben studiata e priva di sostanze tossiche in quantità pericolose. La diffusione di notizie false, soprattutto in momenti di tragedia, può compromettere la salute pubblica, perciò è cruciale affidarsi a fonti ufficiali come l’ISS.