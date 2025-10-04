Puff 'Diddy' Combs ha scritto una lettera in cui ha chiesto scusa a moglie e figli, dopo aver ricevuto la condanna al carcere per un tempo pari a 4 anni e due mesi.

Puff ‘Diddy’ al secolo Sean Combs ha ricevuto la condanna a seguito degli scandali derivanti dai suoi festini alla quale furono invitate anche star di hollywood e del mondo dello sport americano. In attesa di scontare la pena detentiva ha scritto una lettera rivolta alla famiglia che ha inviato al giudice.

Sean Combs, la condanna a oltre 4 anni di prigionia

Sean Combs

è stato giudicato assolto per i capi di imputazione di tratta di esseri umani a scopo sessuale e per essere a capo di un organizzazione criminosa volta allo sfruttamento sessuale.

Su di lui tuttavia pendeva un’ulteriore condanna, quella per trasporto finalizzato alla prostituzione, per cui è stato condannato ad una pena detentiva di 4 anni e due mesi, con annessa multa di 500 mila dollari.

La lettera alla famiglia

Diddy che nel corso delle varie udienze non si è mai presentato in tribunale ha fatto sì che fosse la penna a parlare per lui spiegando come sia cambiato in questi tempi recenti.

In particolare si riferisce alla ex moglie, Cassie Ventura, a cui ha effettuato violenza – “Ho sbagliato di grosso ad alzare le mani sulla donna che amavo. Mi dispiace per sempre per questo”.

Ed in ultimo un pensiero per i figli – “Ho deluso i miei figli come padre“. Dal canto loro i figli gli hanno sempre dato supporto nel periodo carcerario pre-sentenza.