Chi frequentava i White party di Diddy? Gli ospiti (presumibilmente), migliaia di boccette d'olio per bambini erano sempre presenti, e non possiamo dimenticare il contributo di Jennifer Lopez.

L'arresto del produttore musicale statunitense Sean Combs, meglio noto come P. Diddy, ha scatenato una serie di speculazioni negli Stati Uniti. Combs è accusato di reati tra cui attività criminali, favoreggiamento della prostituzione, sfruttamento sessuale, estorsione e abusi. Le indagini hanno coinvolto diverse celebrità internazionali, tra cui Jay-Z, Jennifer Lopez e Leonardo DiCaprio. La situazione ha dato vita a un elenco di oltre 100 star che avrebbero partecipato alle feste di Diddy, dove si presuppone siano stati commessi i crimini. Sebbene nessuna di queste celebrità sia sotto accusa direttamente, è possibile che dovrebbero testimoniare nel processo a Combs. Dettagli inquietanti emergono dalle indagini, compresa la scoperta di molte bottiglie di olio per bambini nella residenza di Combs dopo il suo arresto. In particolare, la presunta coinvolgimento di Jennifer Lopez, ex fidanzata di Diddy, sta suscitando molta speculazione.