Italia-Azerbaigian: Mattarella, 'collaborazione culturale esempio per comunità internazionale' (2)

(Adnkronos) - "Questa è un'iniziativa di cui sono altamente contento -ha aggiunto il Capo dello Stato- e anche per l'Italia è un motivo di orgoglio realizzare insieme all'Azerbaigian questo ateneo, che mette insieme non soltanto capacità, risorse, attitudini ...

(Adnkronos) – "Questa è un'iniziativa di cui sono altamente contento -ha aggiunto il Capo dello Stato- e anche per l'Italia è un motivo di orgoglio realizzare insieme all'Azerbaigian questo ateneo, che mette insieme non soltanto capacità, risorse, attitudini alla ricerca, all'insegnamento, allo studio di docenti e giovani studenti azeri e italiani, ma che sottolinea l'amicizia che intercorre -intensa, ampia, fortemente crescente- tra Azerbaigian e Italia.

Un'iniziativa emblematica, esemplare, che è anche una punta di diamante della nostra collaborazione che lega intensamente i nostri Paesi e i loro cittadini".

"È un'occasione di dimostrazione di come si procede -ha quindi ribadito Mattarella- nella vita internazionale, nei rapporti tra Paesi che hanno a cuore il benessere dei cittadini e la serenità del loro futuro e della vita internazionale. Non a caso Baku e Roma hanno avuto, e non soltanto per motivi geografici, una storia di essere punti di incontro, crocevia di scambio, non soltanto di carattere commerciale. Nelle rotte che avevano come protagonisti di riferimento Baku e Roma non transitavano soltanto merci e prodotti, ma circolavano idee, conoscenze, scambio di prospettive e circolava amicizia e collaborazione".

"Rinnovare questo in questo modo così efficace, concreto, di altissima qualità come una comune università azero-italiana -ha ribadito il Presidente della Repubblica- è anche un messaggio alla comunità internazionale su come si svolge la vita nel mondo mettendo insieme, non contrapponendo, capacità, talenti, risorse e prospettive".