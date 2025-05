Italia-Canada: Mattarella ha ricevuto Carney (2)

(Adnkronos) - "E' piacere incontrarla, le faccio le congratulazioni per il brillante successo elettorale e la formazione del suo governo", ha detto il capo dello Stato a Carney, che ha risposto sottolineando: "Ho fatto una breve visita negli Stati Uniti, ma ho l'onore di com...

(Adnkronos) – "E' piacere incontrarla, le faccio le congratulazioni per il brillante successo elettorale e la formazione del suo governo", ha detto il capo dello Stato a Carney, che ha risposto sottolineando: "Ho fatto una breve visita negli Stati Uniti, ma ho l'onore di compiere in Italia la mia prima, vera, visita ufficiale come testimonianza dei profondi rapporti tra i nostri Paesi".