Italia-Libia: Meloni a Tripoli per 'ritorno' Business Forum, oltre 200 le aziende italiane**

Roma, 29 ott. (Adnkronos) – Si apre oggi a Tripoli il business forum italo-libico. L’evento torna a svolgersi in Libia dopo oltre 10 anni e coincide con la quarta visita della presidente del Consiglio Giorgia Meloni nello Stato dall’inizio del suo mandato. Meloni e il primo ministro Dabaiba avevano preso l’impegno di tenere questa manifestazione nel corso del loro incontro di maggio scorso a Tripoli, con l’obiettivo di sostenere ancor più convintamente il rilancio delle relazioni economiche tra Italia e Libia. La premier è accompagnato dal ministro delle Imprese e Made in Italy, Adolfo Urso.

Il business forum ha registrato il forte interesse del mondo imprenditoriale italiano rappresentato all’evento da oltre 200 aziende. Gli imprenditori sono giunti a Tripoli da Roma con un volo charter messo a disposizione da Ita Airways. L’evento sarà inaugurato dagli interventi della presidente Meloni e del primo ministro Dabaiba e si articolerà in sessioni plenarie dedicate al contesto economico e produttivo italiano e libico, tavoli settoriali per energia, pesca e agroindustria, sanità e farmaceutica e infrastrutture e design, una sessione con un focus particolare sulla formazione universitaria e tecnica e incontri business to business.

A margine del business forum, Meloni avrà un incontro con Dabaiba. La collaborazione fra Italia e Libia non si limita al solo ambito economico, ma abbraccia anche il dossier migratorio, nel quale l’Italia resta fortemente impegnata. Italia e Libia coopereranno anche nel dare vita a partenariati egualitari nel quadro del Piano Mattei per l’Africa e rafforzeranno le relazioni con le Nazioni africane di origine e transito secondo le linee tracciate dal Processo di Roma e dal Trans-Mediterranean Migration Forum di Tripoli dello scorso luglio. La partecipazione della presidente del Consiglio al business forum Italia-Libia, rimarcano fonti italiane, permetterà anche di ribadire il tradizionale sostegno del governo italiano agli sforzi delle Nazioni Unite per il rilancio di un processo politico che porti alla riunificazione di tutte le istituzioni libiche.