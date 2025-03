Italia-Santa Sede: Mattarella offre colazione in onore cardinali italiani di nuova nomina

Roma, 20 mar. (Adnkronos) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha offerto oggi, al Palazzo del Quirinale, la tradizionale colazione in onore dei nuovi cardinali italiani nominati nel Concistoro del 7 dicembre 2024. Si tratta di Angelo Acerbi, nunzio Apostolico; Roberto Repole, arcivescovo di Torino; Baldassarre Reina, vicario generale di Sua Santità per la diocesi di Roma; Fabio Baggio, sottosegretario del dicastero per il Servizio dello Sviluppo umano integrale; e Domenico Battaglia, arcivescovo di Napoli. Erano presenti il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano; monsignor Petar Rajič, nunzio apostolico in Italia; e Francesco Di Nitto, ambasciatore d'Italia presso la Santa Sede.