Italia-Usa: DeSantis lascia P.Chigi, un'ora di incontro con Meloni

Roma, 12 nov. (Adnkronos) – Il governatore della Florida Ron DeSantis ha appena lasciato Palazzo Chigi, dopo un faccia a faccia di circa un'ora con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. DeSantis, ex candidato alle primarie del Partito Repubblicano, è impegnato in questi giorni in una "missione commerciale" in Italia, come spiegato da lui stesso su X.