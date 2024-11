Italiani all'estero: Alfieri, 'per la prima volta una legge per loro approvata con iter ordinario'

Italiani all'estero: Alfieri, 'per la prima volta una legge per lor...

Roma, 21 nov. (Adnkronos) – "Per la prima volta nella storia una norma che riguarda gli italiani residenti all'estero è stata approvata con un iter ordinario. Grazie all'impegno del Partito Democratico e del primo firmatario della proposta alla Camera, Toni Ricciardi, oggi rafforziamo i servizi consolari. Una legge che dà risposte concrete a un problema reale. Non una bandierina di una parte politica, come conferma l’unanimità, ma un intervento che consentirà l’abbattimento delle liste d’attesa per l’ottenimento del passaporto all’estero". Lo dichiara Alessandro Alfieri, responsabile pnrr e riforme della segreteria nazionale del Pd, intervenuto in aula per la dichiarazione di voto

"Questa legge migliora le modalità di rilascio dei passaporti all’estero introducendo un criterio di produttività nella pubblica amministrazione che destina una quota dei proventi derivanti dal rilascio dei passaporti direttamente alle sedi consolari. Questa legge riguarda la 21sima regione d’Italia: gli oltre 7 milioni di italiani residenti all’estero che oggi, grazie a questo forte messaggio di unità dal Parlamento, si sentono ancora più integrati nella comunità nazionale. Abbiamo lavorato per un diritto di cittadinanza, dando una risposta concreta a tante italiane e italiani che troppo spesso vengono utilizzati quando servono voti e non come cittadini di serie A. Grazie al collega Toni Ricciardi per questo importante risultato".