Iv: Renzi, 'da lunedì la presentazione di Palla al centro'

Roma, 1 feb. (Adnkronos) – "Si può ancora credere nella politica? Oppure dobbiamo rassegnarci a slogan e spot? E se crediamo nella politica, quali sono le idee capaci di fare le differenze nel caos totale che governa il mondo in questa stagione della storia? Questo è in sintesi il succo di 'Palla al centro', la politica al tempo degli influencer. Uscirà martedì 6 febbraio e per me è il ritorno a un libro 'politico' dopo 'Il mostro' che ha raccontato l’incredibile aggressione che abbiamo subito in questi anni da una piccola parte della magistratura italiana". Lo spiega sulla Enews Matteo Renzi.

"Si parte -aggiunge l'ex premier- da Chiara Ferragni e un suo post contro di me di qualche mese fa. E si arriva alle elezioni europee che si terranno l’8 e 9 giugno. Nel mezzo c’è di tutto: da quello che è successo a cominciare dalle scelte di Giorgia Meloni e dalla sua maggioranza di pistoleri e cognati, fino alle contraddizioni sempre più evidenti dell’alleanza Pd/Cinquestelle. E ci sono le nostre idee. Presenteremo il libro nei prossimi giorni in varie città. E sarà bello rivedersi. Gli incontri non saranno mai dopo cena perché vale la regola che non si fanno incontri dopo cena durante Sanremo". Primo appuntamento lunedì a Roma alle 18.30 all'Auditorium Parco della Musica, Sala Teatro Studio Borgna.