Iv: Renzi, 'dall'8 al 10 marzo torna la Leopolda'

Roma, 3 gen. (Adnkronos) – "Nel 2024 udite udite: torna la Leopolda! L’appuntamento è dall’8 al 10 marzo a Firenze. Il titolo, ve lo ricordate, sarà 'Riaccendere le stelle' come avevamo già annunciato. È la frase di un grande europeo e riaccendere le stelle è una frase poetica ma anche un obiettivo programmatico. Scopriremo perché nelle prossime settimane". lo annuncia Matteo Renzi nella Enews.

"Intanto -aggiunge- posso dirvi sarà una Leopolda speciale. La prima dopo tanto tempo e dopo che qualcuno ci aveva chiesto di non fare più questo evento. Ma chi può aver paura di tanta gente che si ritrova per sognare insieme, per progettare insieme, per fare politica insieme?"