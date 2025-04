Iv: Renzi, 'oggi parte tesseramento 2025, nostro pensiero non solo cattolico democratico'

Roma, 11 apr (Adnkronos) – "Partirà con oggi anche il tesseramento a Italia Viva 2025" e "sulla tessera ci sarà il volto di Alcide De Gasperi". Lo annuncia Matteo Renzi nella sua ultima enews.

"Qualcuno dei nostri amici ha storto il naso. In Italia Viva, è ovvio, non c’è solo il pensiero cattolico democratico. Ma la scelta di De Gasperi nasce per tre ragioni fondamentali. La prima perché rappresenta un’idea di Europa (e di difesa europea) diversa da quella che i burocrati di oggi portano avanti, ma ancora più diversa dagli euroscettici e dai sovranisti -spiega il leader di Iv-. La seconda perché “il centro che guarda a sinistra” è la chiave di lettura del nostro posizionamento politico in questa stagione della storia. La terza perché De Gasperi è il simbolo di quell’espressione per cui i politici devono guardare alle prossime generazioni, mentre gli influencer – dico io – guardano alle prossime elezioni, o meglio ai prossimi sondaggi".