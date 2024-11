Un incontro significativo in un caffè locale

La vicepresidente Kamala Harris ha fatto tappa al Old San Juan Café di Reading, Pennsylvania, in uno degli ultimi eventi della sua campagna elettorale. Accompagnata dalla rappresentante Alexandria Ocasio-Cortez e dal governatore della Pennsylvania Josh Shapiro, Harris ha voluto sottolineare l’importanza del contatto diretto con la comunità. L’atmosfera era festosa, con i sostenitori che intonavano slogan come “Sí, se puede” e “Kamala” mentre il corteo della vicepresidente si avvicinava al caffè.

Un momento di convivialità e ascolto

All’interno del caffè, Harris ha interagito con i clienti, mostrando un lato umano e accessibile della politica. Ha ordinato piatti tipici come la manioca, riso giallo e carne di maiale, commentando con un sorriso: “Ho molta fame”. Questo gesto ha reso l’incontro ancora più personale, dimostrando che, nonostante il ritmo frenetico della campagna, la vicepresidente non dimentica l’importanza della convivialità e del dialogo con i cittadini.

Il supporto alle donne imprenditrici

Diana de La Rosa, proprietaria del caffè, ha condiviso la sua gioia per la visita di Harris, raccontando che la vicepresidente ha elogiato il suo ristorante e il suo impegno come donna imprenditrice. “[Harris] ha detto che era molto orgogliosa di me e che il mio ristorante è bellissimo”, ha dichiarato de La Rosa. Questo incontro non solo ha messo in luce il sostegno della vicepresidente alle donne nel mondo degli affari, ma ha anche evidenziato l’importanza di spazi come il Old San Juan Café come punti di incontro per la comunità.

Un’importante tappa elettorale

La visita di Harris a Reading si inserisce in un contesto più ampio di mobilitazione elettorale, con la Pennsylvania che rappresenta uno dei principali obiettivi per entrambi i candidati. Con il maggior numero di voti del Collegio Elettorale tra gli stati in gioco, una vittoria qui potrebbe essere decisiva per le elezioni presidenziali. Mentre Harris si concentrava sulla sua campagna, l’ex presidente Trump ha iniziato la sua giornata in North Carolina, dimostrando quanto sia cruciale questo stato per il futuro politico degli Stati Uniti.