Washington, 6 nov. (askanews) – Kamala Harris parlerà solo nella mattinata americana: lo ha detto il co-presidente della sua campagna elettorale, Cedric Richmond, ai sostenitori riuniti alla Howard University, l’alma mater della vicepresidente.

“Ci sono ancora voti da contare. Ci sono Stati che non sono ancora stati assegnati. Continueremo durante la notte a combattere per essere sicuri che ogni voto sia contato, che ogni voce abbia parlato. Così stasera non sentirete parlare la vicepresidente, ma la sentirete domani. Tornerà qui domani non solo per parlare alla Howard University e ai suoi sostenitori ma per rivolgersi alla Nazione. Grazie, crediamo in voi, che Dio vi benedica, forza HU e forza Harris” ha detto Richmond.